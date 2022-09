18 Prozent mehr Selbsttötungen: Experten schlagen Alarm

„Das sind doppelt so viele Tote wie im Straßenverkehr. Deshalb ist es so wichtig, über das Tabuthema Suizid zu reden“, sagte Soziallandesrat Wolfgang Hattmannsdorfer bei einem Pressegespräch zum Welt-Suizidpräventionstag am kommenden Samstag.

Dass sich besonders die Jungen durch Pandemie, Krieg und andere aktuelle Krisen verunsichert fühlen, ist laut Silvia Breitwieser, Leiterin der Telefonseelsorge OÖ, nicht verwunderlich: „Junge Menschen haben noch nicht so viel Lebenserfahrung. Wenn man älter ist, hat man bereits viele Höhen und Tiefen erlebt – und auch schwerwiegende Probleme bewältigt.“

Reden rettet Leben

Zusammen mit anderen Themen wie Mobbing oder Missbrauch geraten Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene immer öfter an ihre Grenzen. Anders als bei der älteren Generation, die in ihrer Not zum Telefon greift, sucht die Jugend Hilfe über das Internet – dort, wo sie sich sonst auch bewegt. „Wenn sich junge User mit ihren Suizidgedanken bei uns melden, steht das im Widerspruch zu ihrer Selbsttötungsabsicht. Wichtig ist es, dass sie auf jemanden stoßen, der Aufmerksamkeit schenkt, Interesse zeigt und eine Beziehung aufbaut“, sagt Breitwieser. Klemens Hafner-Hanner von der Familienberatung der Diözese Linz erklärt, warum für diese Berater eine spezielle Ausbildung sinnvoll ist: „Das hilft bei der Auseinandersetzung mit den Lebensumständen, mit der Gesamtsituation des betroffenen Menschen.“ Fragen nach dem Warum sind laut dem Psychotherapeuten hingegen wenig sinnvoll, da sie eher einen Rechtfertigungsdruck erzeugen und damit den Beziehungsaufbau verhindern.

"Man muss Krisen nicht alleine durchstehen!"

Die Krisenhilfe OÖ ist für Menschen rund um die Uhr da, wenn sie sich selbst nicht mehr zu helfen wissen. „Man muss Krisen nicht alleine durchstehen. 80 Prozent der Menschen, die Suizidgedanken haben, geben Hinweise oder sprechen darüber. Und das ist gut so: Reden hilft!“, sagt Sonja Hörmanseder, Leiterin der Organisation, unter deren Dach pro mente, Exit-sozial, Rotes Kreuz, Telefonseelsorge und Notfallseelsorge zusammengeschlossen sind. So bekommen Anrufer oder Kontaktsuchende über das Internet Zugang zum am besten passenden Angebot im Land.

„Es ist mutig, sich zu melden“, sagt Hörmanseder, die damit auch Familie und Freunde von Betroffenen meint. Denn oft nehmen Leute Kontakt auf, die sich Sorgen um jemand anderen machen. Was im Umgang mit Menschen mit Suizidgedanken zu empfehlen ist, hat die Telefonseelsorge zusammengefasst:

Suizidabsichten immer ernst nehmen. In jedem Fall sind sie ein Notsignal – Hilfe ist oft möglich.

In jedem Fall sind sie ein Notsignal – Hilfe ist oft möglich. Beziehung kann Halt geben. Die Erfahrung von Verbundenheit ist essenziell für die psychische Gesundheit.

Die Erfahrung von Verbundenheit ist essenziell für die psychische Gesundheit. Suizidgedanken ansprechen. Dabei keine Problemlösungen präsentieren.

Dabei keine Problemlösungen präsentieren. An Ressourcen orientieren. Welche Unterstützung gibt es im eigenen Umfeld und durch Profis?

Welche Unterstützung gibt es im eigenen Umfeld und durch Profis? Auf niederschwellige Hilfsangebote aufmerksam machen.

Selbst Hilfe suchen. Die Auseinandersetzung mit suizidalen Menschen kann sehr belastend sein. Man sollte sich Hilfe holen und gut für sich selbst sorgen.

Kontakt

Krisenhilfe OÖ: 24-Stunden-Hotline, sieben Tage die Woche, unter Tel. 0732 / 21 77, Onlineberatung unter www.krisenhilfeooe.at

Telefonseelsorge OÖ: Notruf-Tel. 142; Chat- und Onlineberatung, 16-23 Uhr, unter www.onlineberatung-telefonseelsorge.at

Beziehungsleben: Infos unter www.beziehungleben.at