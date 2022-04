10 Minuten, die das Leben retten können

In einer Studie, die kürzlich im "Journal of the American Medical Association" veröffentlicht wurde, belegten Wissenschafter, welchen Unterschied diese wenigen Minuten an gezielter Bewegung tatsächlich machen können.

Wie nun aber dieses Wissen konkret im Alltag umsetzen? Der britische Personaltrainer Joe Mitton zeigt, wie leicht das gehen kann und empfiehlt fünf Übungen, um auf die eigene Gesundheit nachhaltig besser zu achten. Jede Übung in fünf Runden zehn Mal durchgeführt verbrenne zwar nicht gezielt Fett, steigere aber die Gesamtkörperkraft und baue Muskeln auf. Ein einfaches Rezept, um sich gesund und fit zu halten, ohne eine Mitgliedschaft im Fitnessstudio abschließen zu müssen.