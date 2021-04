Licht am Ende des Tunnels Ferdinand Kaineder, Coach, Theologe und Pilger aus Kirchschlag Vor Jahren bin ich 28 Tage lang vom Bregenzer See nach Rust am Neusiedlersee gegangen. An einem Sonntag bin ich nach St. Gilgen zum Südufer des Wolfgangsees gekommen. Übergroße Tafeln zeigten verschiedene Verbotsschilder und wiesen eindringlich auf die Gefahren hin. Der Kienbergwand-Tunnel wurde saniert. Der Steig war gesperrt. Was tun? Rund um den See gehen und damit einen Tag länger? Den verbotenen und