Vor 80 Jahren tat sich die Hölle von Stalingrad auf

Am 23. August 1942 brach in Stalingrad die Hölle los. Über der Industriestadt an der Wolga entlud sich ein Bombenhagel der deutschen Luftwaffe. Allein am ersten Tag des Angriffs wurden 1600 Einsätze geflogen und 1000 Tonnen Bomben abgeworfen. Schon am nächsten Tag standen erste deutsche Panzer an der Stadtgrenze. Wie war es dazu gekommen?