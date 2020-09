Der mit 83 Jahren am 27. September einer Herzschwäche und einer Lungenentzündung erlegene emeritierte Universitätsprofessor sei "nicht nur ein großer Gelehrter, sondern auch ein unerschrockener Bekenner zum großdeutschen Gedanken" gewesen. Überdies habe er in der Verbotszeit der NSDAP in Österreich für die Zulassung "eines deutschsozialen Volksbundes" unterschrieben, "von dem die nationalsozialistischen Ideale verfochten werden sollten", schrieb die