Farkas hatte nach Kriegsdienst, etwas Fronttheater und einem Engagement im mährischen Olmütz in Linz Ambitionen, die weit darüber hinausgingen, was seine Marke werden sollte. Wie die Literaturwissenschafterin Katharina Strasser schreibt, war er in dem einen Jahr an 40 Produktionen beteiligt, durchaus auch in Hauptrollen, etwa in Goethes "Faust".