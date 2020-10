Am 5. Oktober 1950 rückten Bauarbeiter, bewaffnet mit Schlagstöcken, in Lastwagen in den sowjetischen Sektor Wiens aus, um kommunistische Rollkommandos zu stoppen, die das öffentliche Leben lahmzulegen versuchten. Doch da begann deren anfangs sehr breite Unterstützung schon zu bröckeln. Am 6. Oktober beschloss eine gesamtösterreichische Betriebsräte-Konferenz, die Streiks zu beenden.