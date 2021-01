Die "Linzer Tagespost" schrieb am 3. Jänner 1921 vom "Ende der D’Annunuzio-Herrschaft in Fiume". Der Dichter-"Comandante" Gabriele D’Annunzio und seine teils völlig disziplinlosen Legionäre müssten abziehen, die von ihm so genannte "Italienische Regentschaft von Quarnaro" (benannt nach dem Golf vor der Stadt) sei vorbei. Erst im September 1919 hatte D’Annunzio mit 2600 italienischen "Arditi", einer nach Kriegsende demobilisierten Elitetruppe, die bis 1918 über Jahrhunderte zur Donaumonarchie