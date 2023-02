Rudolf "Florian" Nemec: Ein Meister der Ironie

Fast vier Jahrzehnte lang hat er zur spitzen Feder gegriffen, um Politisches und Unpolitisches aufzuspießen, die großen und kleinen Lächerlichkeiten des Lebens auf die Schaufel zu nehmen und die Alltagswirklichkeit ironisch zu spiegeln. Rund 10.000 Karikaturen hat Rudolf "Florian" Nemec in den OÖN unter die Leute gebracht, 1125 satirische Wochenkommentare veredelten die Samstagsbeilage. Eine erlesene Auswahl seiner Zeichnungen ist ab jetzt in den Promenaden Galerien in Linz zu sehen.