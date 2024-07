Olympia vor 100 Jahren und ein jodelnder Tarzan

Der fünffacher Olympia-Goldmedaillengewinner Johnny Weissmüller war der erste erfolgreiche Sportler, der in Hollywood Karriere machte.

Das Interesse Österreichs, nach 1919 zu einem Kleinstaat geschrumpftes Erbe einer riesigen Monarchie, an den Sommerspielen 1924 hielt sich in Grenzen. Ebenso wie Deutschland war es als Verlierer des Ersten Weltkriegs von den Spielen 1920 in Antwerpen ausgeschlossen worden.