Konrad Deubler, der Freigeist aus Goisern

Seine beeindruckende Bibliothek in seinem Haus in Goisern umfasste Werke von Philosophen des 19. Jahrhunderts und lange verbotene Schriften über die Französische Revolution, die US-amerikanische Verfassung und die Macht des Klerus. Konrad Deubler, 1814 in Goisern geborener Sohn eines armen Bergarbeiters, war ein Freidenker und Atheist, der als Jugendlicher der protestantischen Kirche angehörte und die evangelische Volksschule in Goisern besuchte.