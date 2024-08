Die Neandertaler starben nicht aus, sie leben in unserem Genom weiter

Das Ende der Neandertaler kam wohl nicht plötzlich und gewaltvoll über die Frühmenschen in Europa. Neue Forschungen halten fest, dass sich Homo sapiens und Homo neanderthalensis über eine Zeitspanne von rund 7000 Jahren vermischten. Wissenschafter am Max-Planck-Institut für evolutionäre Anthropologie in Leipzig und der Universität von Kalifornien in Berkeley untersuchten das Erbgut von 60 urzeitlichen Homo sapiens und stellten es dem Genom hunderter heute lebender Menschen gegenüber. In dieser