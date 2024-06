Das kaiserliche Salzkammergut

Die Habsburger haben das Salzkammergut großgemacht. Nach dem Höhenflug der Hallstätter Salzgewinnung in der Hallstatt- und Latene-Zeit hatte der Hallstätter Salzberg unter römischer Herrschaft stark an Bedeutung verloren. Im Römischen Weltreich dominierte das Meersalz. Wenn man das Salz aus den mitteleuropäischen Vorkommen nutzte, bevorzugte man das Versieden der an vielen Stellen zutage tretenden salzhaltigen Quellen. Die ergiebigsten gab es in Reichenhall.