Als vor 70 Jahren der Cho Oyu bestiegen wurde

Vor mir liegt die Kopie eines amtlichen, auf billigem, liniertem Papier verfassten Schriftstücks aus Nepal. Es trägt den Stempel des Militärpostens von Namche Bazar, dem Hauptort des Sherpalandes. "Dear brothers", schrieb Offizier Mishra am 26. Oktober jenes Jahres: "Our hearts know no bounds when I read on your remarkable success on Cho Oyu. Please accept our hearty felicitations at this weighty occasion and convey the same to your colleagues.