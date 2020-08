Reiner Knizia (62) ist "Spieler" im besten Sinne. Er ist Mathematiker, war Vorstand einer Bank für Baufinanzierung in England und hat an einer Universität unterrichtet. Doch seit etwa 20 Jahren erfindet er hauptberuflich Gesellschaftsspiele. 700 hat er bereits herausgebracht. Er ist mehrfacher Gewinner des Österreichischen und des Deutschen Spielepreises. Das Kartenspiel "Lama" wurde im Vorjahr als Spiel des Jahres nominiert. Derzeit ist "My City" am Start.