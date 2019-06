Felsgipfel über dem Yspertal

Östlich des Yspertals ziehen von der Donau bei Ybbs ausgehend breite Waldrücken nach Norden und erreichen am Großen Peilstein eine Höhe von 1061 Metern. Bei dieser Rundwanderung ist neben herrlichen Ausblicken auch eine Portion erfrischende Waldluft inkludiert.

Münichreith nördlich von Maria Taferl gelegen haben wir als Ausgangspunkt gewählt. Die Beschilderung des Tut-gut-Weges Nr. 3 sowie des Wanderweges Nr. 51 gibt gute Orientierung. Aus dem Ort hinaus taucht man ab der Ortschaft Waldhäusl bald in einsame Wälder ein. Man ist fast durchgehend auf Wald- und Forstwegen unterwegs. Zunächst geht es hinauf zum Höhenrücken des Ostrong. Auf diesem strebt man vorbei am Kaiserstein, einem Kaiser Franz I. gewidmeten Felsgebilde, dem höchsten Punkt entgegen: Der große Peilstein wartet mit einem Tiefblick ins Yspertal auf.

Gipfelwiese sowie Felsblöcke laden zur Rast. Über einen kurzen Steig erreicht man den Kleinen Peilstein mit Gipfelkreuz und Tiefblick von Felsblöcken hinab nach Laimbach am Ostrong. Auf einer Waldlichtung nahe dem Gipfel steht die 2017/18 von den Naturfreunden Yspertal errichtete Schutzhütte Peilstein mit Ofen, Stockbett und Getränken gegen Bezahlung in eine Kasse. Von hier folgt man der Forststraße, biegt bald nach links ein und erreicht nach knapp einem Kilometer die Abzweigung zum etwas versteckt stehenden Gipfel des Katzensteins. Der kurze Felsanstieg zum schmalen Felsgipfel lohnt sich.

Aussichtswarte Kollnitzberg

Zurück auf dem Weg ist bald die Kreuzung beim Birkenkreuz erreicht. Weg Nr. 3 führt im Linksbogen weiter, vereint sich mit Weg Nr. 2 – geradeaus hinab – etwa 100 Höhenmeter tiefer wieder. Alternative: Weg Nr. 51 auf einer Forststraße hinab nach Waldhäusl. Unsere Route 2 und 3 führt zunächst über eine Forststraße abwärts, biegt dann nach rechts ein. Nach einem Gegenanstieg geht es durch den Wald hinab in die Ortschaft Kehrbach und weiter durch Waldhäusl zurück zum Ausgangspunkt.

Wer noch Lust auf einen Ausblick hat, steigt von Münichreith hinauf zur Aussichtswarte am Kollnitzberg.

INFOS ZUR TOUR

Ausgangspunkt: Münichreith liegt im Hinterland der Donau. Über die Westautobahn Abfahrt Pöchlarn und dort über die Brücke und weiter über Maria Taferl erreicht man den Startpunkt. Auf der Bundesstraße 3 von Grein kommend wird ebenfalls über Maria Taferl der Ausgangspunkt erreicht.

Charakteristik: Durchgehend beschildert und markiert bis zu den Peilsteinen mit Weg Nr. 51 und dem bis dorthin identischen Tut-gut-Weg Nr. 3. Dann weiter auf diesem. Als Variante bleibt man ab dem Birkenkreuz am Weg Nr. 51. Vorsicht bei den felsigen Gipfelanstiegen. Steile Abbrüche.

Varianten: Eine kürzere Wanderung hinauf zu den Ostronggipfeln beginnt in Laimbach am Ostrong. Hinauf über die beiden Peilsteine führt der Weg Nr. 55 weiter zum Felsklotz des Katzensteins und

vorbei am Birkenkreuz wieder zurück. Gehzeit: 2 bis 3 Stunden, 600 Höhenmeter

Gehzeiten: 3 bis 4 Stunden mit Gipfelabstechern, Länge: 14,3 km, 530 Höhenmeter;

Münichreith (675 m) – Kaiserstein (936 m) – Gr. Peilstein (1061 m) – Kl. Peilstein (1024 m) – Schutzhütte (1018 m) – Katzenstein (963 m) – Birkenkreuz (910 m)

Karten: Kompass Nr. 203, freytag & berndt Nr. 071

1061 Meter: Der Große Peilstein ist die höchste Erhebung des südlichen Waldviertels. Ein Gipfelkreuz steht nur auf dem Kleinen Peilstein, die Aussicht ist von beiden Felsen eindrucksvoll. Von allen Seiten führen Wege zu den Gipfeln – der kürzeste in einer knappen Stunde von Laimbach aus.Einkehr

Seit fast 20 Jahren gibt es in Münichreith schon die Wirtshausbrauerei Haselböck. Eine kleine, feine Brauerei mit gemütlicher Gaststube. Es gibt gegen Voranmeldung auch Führungen und Übernachtungsmöglichkeit in sechs Zimmern. Mit Hausmannskost, die ideal zu den Haselbräu-Bieren passt, wird der Hunger gestillt.

Auch die schon selten angebotenen Bierstangen stehen auf den Tischen. Di. und Mi. Ruhetag (www.wirtshausbrauerei.at). Als weitere Einkehrstation ist auch der Gasthof Jagsch „Zum grünen Baum“ zu empfehlen (Mo. Ruhetag).

Buchtipps

Rother Wanderbuch „Wilde Wege – Waldviertel –

Ötscher – Hochschwab – Schneeberg“ von Andreas Adelmann. Felsenziele und -steige und Höhlen werden in 50 anregenden Touren vorgestellt, ergänzt mit Kartenausschnitten, Bildern und detaillierten Infos (17,40 Euro).

Im Ausflugserlebnis Südliches Waldviertel vom Kral Verlag findet man detaillierte Beschreibungen zu den Wanderwegen, Radtouren, Sehenswürdigkeiten wie Freizeit- und Einkehrtipps. Ein umfassender Führer dieser Region zwischen Strudengau und Wachau (19,90 Euro).



