"Der West Coast Swing passt auf jede Tanzfläche"

Seit 22 Jahren ist Ivan Katrunov Tanzlehrer – und das mit einem Alter von 40 Jahren. Der gebürtige Ukrainer und vierfache Boogie-Woogie-Weltmeister eröffnete mit 18 Jahren seine erste Tanzschule, später eine zweite in der ukrainischen Hauptstadt Kiew. Seit September 2023 führt er nun tanzfreudige Linzer in der Tanzschule Dancing World (Inhaber Alexander Kreissl) in die Kunst des West Coast Swings (WCS) ein. "Ich tanze, seit ich klein bin.