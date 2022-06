Wie wichtig ist der Vatertag?

"Zwischen Gefühlen und Coolness" – so beschreiben die Österreicher die Rolle des männlichen Parts in Familie und Beziehung. Das Linzer Meinungsforschungsinstitut IMAS hat zum morgigen Vatertag eine entsprechende Umfrage durchgeführt. So sind sich 80 Prozent der Befragten einig, dass sich die Vaterrolle seit den 1970er-Jahren "voll und ganz" beziehungsweise "eher" verändert habe. Dennoch: Dem Vatertag wird in Österreich nicht die hohe Bedeutung beigemessen wie dem Muttertag.

Rund ein Viertel der Befragten gab an, dass beide Ehrentage gleichbedeutend seien. Zehn Prozent fanden gar den Vatertag wichtiger. Mehr als die Hälfte räumte aber ein, dass der Muttertag einen höheren Stellenwert besitze, acht Prozent machten keine Angaben. Gefragt in welchen Punkten sich die Rolle des Vaters und Mannes in den vergangenen zehn Jahren vor allem geändert habe, nannten 58 Prozent den Bereich Haushalt, 55 Prozent Kinderbetreuung und 54 Prozent Erziehung.

IMAS hat die Befragten auch noch gleich das Idealbild eines Mannes anfertigen lassen.

Treu, klug und sportlich

Unbedingte Treue, viel Verständnis für Wünsche und Probleme der Partnerin und sich in Geldangelegenheiten gut auszukennen, war jeweils rund der Hälfte der Befragten wichtig. Rein optisch ist für 43 Prozent ein "sportliches und kräftiges Aussehen" wichtig. Für 42 Prozent macht auch beruflicher Ehrgeiz attraktiv. Für ein Viertel der Befragten sollte der "Super-Mann" sich "Sorgen und Ängste nicht anmerken" lassen und wohl eher cool wirken.

Vatertag in Österreich seit 1955

Beeinflusst durch die Einführung des Muttertages, führte Sonora Smart Dodd 1910 in den USA eine Bewegung zur Ehrung der Väter ins Leben. Die Idee, auch das männliche Elternteil in den Mittelpunkt zu stellen, fand immer mehr Anhänger. 1972 erhob Präsident Richard Nixon den Vatertag, der auch in den USA im Juni begangen wird, in den Rang eines offiziellen Feiertages. In Österreich existiert der Vatertag seit 1955 und wird am zweiten Sonntag im Juni gefeiert.