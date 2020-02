Sich von Überflüssigem zu trennen, kann das Leben leichter machen. Und welche Jahreszeit würde sich wohl besser dazu eignen als der Frühling. "Die Natur ist im Aufbruch und wir sind es im Grunde auch", sagt die Linzer Psychotherapeutin Ulrike Jachs. "Rundherum blüht alles auf und viele verspüren auch innerlich den Wunsch, das Leben neu zu ordnen. Und das fängt man eben am besten damit an, dass man Altes aussortiert, um Platz für Neues zu schaffen." Denn: Wie im Außen, so