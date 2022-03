Die Bilder und Berichte über den Krieg in der Ukraine berühren alle Menschen in Österreich. Ganz besonders leiden jedoch Kinder, wenn sie mit der Thematik alleingelassen werden, und Menschen, die in der Vergangenheit bereits mit Krieg und Vertreibung zu tun hatten. "Bei manchen Senioren und ehemaligen Flüchtlingen aus Kriegsgebieten wie Ex-Jugoslawien kommen alte Ängste wieder hoch und rufen eine Retraumatisierung hervor", sagt die Psychotherapeutin Herta Wimberger-Spörker.