Kommen Eltern von Babys oder Kleinkindern ins Gespräch, landen sie meist unweigerlich bei einem Thema: dem Schlaf der Kleinen. Es sind viele Fragen, die den selbst oft an Schlafmangel leidenden Müttern und Vätern durch den Kopf gehen: Bekommt mein Kind genug Schlaf, wo und wie schläft es am besten und die wohl am brennendsten interessierende: Wann schläft es endlich durch?