Volksschüler bekommen rund 17 Euro Taschengeld

Jedes zweite Kind hierzulande bekommt Taschengeld. Dieses wird normalerweise monatlich ausbezahlt. Für Volksschulkinder gibt es im Schnitt 17 Euro, in der Unterstufe ist es mit 34 Euro schon doppelt so viel. Jugendliche zwischen 15 und 18 erhalten im Durchschnitt rund 63 Euro pro Monat. Das zeigt eine Studie der Onlineplattform durchblicker.at. Abgefragt wurde aber auch, wofür die Kinder das Geld ausgeben. Hier steht Shopping mit 72 Prozent ganz klar an erster Stelle.

Gekauft werden vor allem Kleidung, Bücher und Elektrogeräte. Es folgen Ausgaben für Freizeitaktivitäten, wie Kino oder Indoor-Spielplatz. Ein Viertel benötigt das Taschengeld auch für virtuelle Güter, also zum Beispiel Apps, Online-Games oder E-Books, so das Tarifvergleichsportal. "Doch auch im Finanzverhalten der Jüngsten dürfte die Coronakrise ihre Spuren hinterlassen haben. So geben 30 Prozent der Eltern an, ihre Kinder würden aktuell mehr sparen als vor der Krise", so durchblicker-Geschäftsführer Reinhold Baudisch.