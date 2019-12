Viel zu große Wünsche ans Christkind

Die Zeiten, in denen sich Kinder zu Weihnachten eine Puppe oder einen warmen Winterpulli gewünscht haben, sind längst passé. "Die Geschenkelisten, die den Eltern im Jahr 2019 präsentiert werden, haben oft den Gegenwert eines Monatsgehalts – oder sogar noch viel mehr", sagt Ferdinand Herndler, Geschäftsführer der Schuldnerhilfe Oberösterreich.

In Fällen von überzogenen Wünschen liege die Verantwortung ganz klar bei den Eltern. "Mütter und Väter müssen sich auf die Auseinandersetzung mit dem Nachwuchs einlassen. Das kann eine gute Gelegenheit sein, um endlich über das Thema Geld zu sprechen", sagt Herndler. Denn Kinder könnten nur so begreifen: Was kostet wie viel – und was können wir uns leisten? Für so manche Eltern sei das vielleicht auch der Moment, in dem sie sich selbst fragen können, wie ihr Lebensstil – schickes Auto, große Reisen – auf den Nachwuchs wirkt. In Familien, in denen das Geld ohnehin immer knapp ist, sei die Gefahr der Überschuldung zu Weihnachten besonders groß. "Oft wird in dieser Zeit einfach viel zu viel ausgegeben. Spätestens im Jänner kommen diese Menschen dann zu uns in die Schuldnerberatung" sagt Herndler.

"Daher ist es besonders wichtig, dass schon Kinder lernen, dass man nicht immer alles bekommen kann, was man will", erklärt Marianne Römer, Pädagogische Leiterin im SOS-Kinderdorf Linz und gibt Tipps.

Verständnis: Besonders in der Pubertät vergleichen sich Jugendliche untereinander und nutzen Konsumgüter, um sich einer Gruppe zugehörig zu fühlen. Setzen Sie sich deshalb mit den Wünschen Ihres Kindes auseinander und hinterfragen Sie genau, warum es sich etwas so sehr wünscht.

Zeit schenken: Wie wäre es mit mehr gemeinsamer Zeit statt dem vierten materiellen Geschenk? Führen Sie die Tradition ein, sich gegenseitig ein Erlebnis zu schenken oder machen Sie sich fixe wöchentliche oder monatliche Verabredungen aus.

Bezug zur Realität schaffen: In Rap-Texten werden nicht selten an einem Abend 7000 Euro in einem Club verprasst. Das ist weit weg von der Realität. Besprechen Sie deshalb mit Ihrem Kind, wie viele Monate oder Jahre man für gewisse Anschaffungen arbeiten muss. Oder wie lange das Taschengeld gespart werden müsste, um das neueste iPhone zu kaufen.

Kind in die Verantwortung holen: Wenn Ihr Kind eine lange Wunschliste hat, machen Sie ihm klar, dass nicht alles auf einmal möglich ist. Auf die Erfüllung größerer Wünsche muss man warten und manchmal auch etwas dafür tun. Einige Wünsche lassen sich vielleicht gar nicht erfüllen. Ist der Wunsch umsetzbar, können Sie mit Ihrem Kind eine Vereinbarung aushandeln. Zum Beispiel: "Du übernimmst ab jetzt Zusatzaufgaben in unserem Haushalt."

Artikel von Barbara Rohrhofer Leiterin Redaktion Leben und Gesundheit b.rohrhofer@nachrichten.at