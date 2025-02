Top Anbieter in OÖ: Wo Kinder am günstigsten Geburtstag feiern

Ein sechsjähriges Kind feiert seinen Geburtstag mit sieben kleinen Gästen, so die Annahme des AK-Tests. 36 Angebote im ganzen Bundesland wurden verglichen, von Kino bis Tierparks, mit Kinderbetreuung oder ohne. Das Ergebnis: Zwischen 56 und 320 Euro liegt die Preisspanne für eine Geburtstagsparty, im Schnitt kostete eine Feier 161 Euro.

Die günstigste Option wird im Cineplexx Linz angeboten, für 56 Euro sind Kinotickets samt Popcorn für acht Kinder inklusive. Das Geburtstagskind hat freien Eintritt. Wer eine betreute Feier bevorzugt, kann in der Burg Wels für 115 Euro ein

zweieinhalbstündiges Programm mit verschiedenen Aktivitäten, wie etwa Brotbacken, buchen. Für sportbegeisterte Kids stehen Soccerarena, Sportpoint oder Hallenbäder zur Auswahl. Die Pakete variieren zwischen 95 und 199 Euro. Die teuerste Party wurde im Familienhotel Aigo in Aigen-Schlägl angeboten. Für eine dreistündige, betreute Party für acht Kinder mit Snacks und Getränken, ein Rahmenprogramm, Kuchen und Geschenk fielen Kosten von 320 Euro an.

Tierfreunde können ihren Geburtstag am Bauernhof, im Tiergarten oder mit Alpakas oder Pferden verbringen. Dafür fallen Kosten in Höhe von 130 bis 300 Euro an. Im Ars Electronica Center, auf der Burg Wels, im Lentos, Wissensturm oder Welios warten Workshops und Führungen auf wissbegierige Kinder. Die Teilnahme kostet zwischen 72 und 170 Euro.

Was ist inklusive?

Eintritt: meist im Gesamtpreis enthalten. Sechs Anbieter gewähren dem Geburtstagskind freien Eintritt.

meist im Gesamtpreis enthalten. Sechs Anbieter gewähren dem Geburtstagskind freien Eintritt. Torte: Oft darf eine eigene mitgebracht werden, bei zehn Anbietern ist sie inkludiert.

Oft darf eine eigene mitgebracht werden, bei zehn Anbietern ist sie inkludiert. Betreuung: Elf Anbieter bieten eine Betreuung, bei acht ist zusätzlich eine Begleitperson dabei.

Elf Anbieter bieten eine Betreuung, bei acht ist zusätzlich eine Begleitperson dabei. Nur Location: 17 Anbieter stellen lediglich die Räumlichkeiten zur Verfügung.

Vor der Buchung lohnt sich ein genauer Blick auf die enthaltenen Leistungen und den Gesamtpreis. Manche Anbieter kümmern sich komplett um den Partyspaß inklusive Verpflegung. Ein schriftliches Angebot hilft, unerwartete Zusatzkosten zu vermeiden, rät die Arbeiterkammer.

