Spielen verbindet die Generationen

Vor genau 40 Jahren erfanden zwei kanadische Journalisten ein Quiz-Brettspiel, von dem bisher mehr als 100 Millionen Exemplare in 33 Ländern verkauft wurden. Angeblich saßen am 15. Dezember 1979 Sportreporter Scott Abbott und Bildredakteur Chris Haney beisammen und tranken Bier. Abbott war wegen der fehlenden Steine ein neues Scrabble kaufen gegangen und beklagte sich über den horrenden Preis. Ein Spiel müsste man erfinden, damit wäre viel Geld zu machen, sagten die beiden – und erfanden Trivial Pursuit. Sie begannen eine Art Crowdfunding-Kampagne und trieben 32 Mikroinvestoren auf, die zusammen 75.000 Dollar spendeten. Die Veröffentlichung 1981 war aber ein Flop: Die Herstellung kostete 75 Dollar pro Spiel, der Verkaufspreis betrug 30 Dollar. Der Verlust war also groß, aber die Mund-zu-Mund-Propaganda funktionierte. Wer je Trivial Pursuit gespielt hatte, wollte es nicht mehr missen.

Kinder und Erwachsene spielen gerne, weil es Spaß macht und man ganz nebenbei auch etwas lernen kann.

1984 wurden in Nordamerika 20 Millionen Spiele verkauft. Es folgten mehr als 50 Sondereditionen, es gab Fernsehshows und elektronische Versionen. Bis heute ist Trivial Pursuit gemeinsam mit anderen Klassikern unter den beliebtesten Spielen.

"Die Familienedition, die bereits ab acht Jahren gespielt werden kann, ist aktuell unter den Top Fünf", sagt Doris Horner, Filialleiter-Stellvertreterin bei Thalia Linz. Trivial Pursuit werde über Generationen weitergereicht, es sei gesellschaftlich relevant, es mache Spaß, und man bilde sich dabei auch weiter.

Jugendliche spielen wieder mehr

"Wenn man spielerisch an Sachverhalte herangeht, ist das besonders gehirngerecht", erklärt der deutsche Gedächtnistrainer Markus Hofmann. Das gilt für Jung und Alt. "Bei den Thalia-Spieletagen sind stets alle dabei – von der Großmutter bis zum Kind", sagt Horner. "Aber nicht nur Familien, auch junge Leute fragen wieder vermehrt nach Spielen. Sie erkundigen sich schon jetzt nach Brettspielen für die Silvesterparty."

Das könnte die neue 40-Jahr-Edition von Trivial Pursuit in Rubinrot sein. Und, wer noch warten kann: Im Jänner erscheint eine XL-Harry-Potter-Edition.

Die beliebtesten Spiele 2019

In drei Kategorien werden die Spiele des Jahres gekürt. Sie sind traditionell unter den beliebtesten Spielen. „In die Liste der Top-Spiele reihen sich aber auch viele Klassiker“, sagt Doris Horner von Thalia in Linz:

Just one ist das Spiel des Jahres 2019 – ein Partyspiel ab acht Jahren (von Asmodee). Alle spielen gemeinsam.

Flügelschlag heißt das Kennerspiel des Jahres 2019 (von Feuerland) – für Vogelliebhaber ab zwölf Jahren.

heißt das Kennerspiel des Jahres 2019 (von Feuerland) – für Vogelliebhaber ab zwölf Jahren. Tal der Wikinger ist das Kinderspiel des Jahres 2019. Das Taktik- und Geschicklichkeitsspiel (von Haba) ist für Kinder ab sechs Jahren geeignet.

Exit-Spiele bringen das Escape-Room-Gefühl nach Hause. Die Spiele (von Kosmos) gibt es in verschiedenen Schwierigkeits-Levels.

bringen das Escape-Room-Gefühl nach Hause. Die Spiele (von Kosmos) gibt es in verschiedenen Schwierigkeits-Levels. Trivial Pursuit in der Familien-Edition (von Hasbro) wird ab 8 Jahren gespielt.

in der Familien-Edition (von Hasbro) wird ab 8 Jahren gespielt. Scrabble ist ein absoluter Klassiker (von Piatnik) und wird seit 1955 gespielt; ab 10 Jahren.

ist ein absoluter Klassiker (von Piatnik) und wird seit 1955 gespielt; ab 10 Jahren. Rummikub ist ein Zahlenablegespiel (von Jumbo); ab 7 Jahren.

ist ein Zahlenablegespiel (von Jumbo); ab 7 Jahren. Ubongo ist ein wildes Legespiel (von Kosmos) für Familien; ab 8 Jahren.

ist ein wildes Legespiel (von Kosmos) für Familien; ab 8 Jahren. Catan war schon 1995 Spiel des Jahres (von Kosmos), es geht ums Siedeln, Handeln und Bauen; ab 10 Jahren.

war schon 1995 Spiel des Jahres (von Kosmos), es geht ums Siedeln, Handeln und Bauen; ab 10 Jahren. 5-Minute Dungeon ist ein kooperatives Realtime-Spiel (von Kosmos); ab 8 Jahren.

ist ein kooperatives Realtime-Spiel (von Kosmos); ab 8 Jahren. Kampf um Hogwarts entführt in die neue Harry-Potter-Welt (von Kosmos); ab 11 Jahren.

Artikel von Claudia Riedler Leiterin Redaktion Leben und Gesundheit c.riedler@nachrichten.at