So nähen Sie sich ihre Maske selbst

Selbst genähter Mundschutz gewinnt an Beliebtheit – und auch an Bedeutung: OÖN-Mitarbeiterin Maria Bajs hat bereits in der Vorwoche damit begonnen, sich ihren eigenen Mund-Nasen-Schutz zu nähen (siehe genaue Anleitung auf dieser Seite). "Ein selbstgemachter Mundschutz schützt nach derzeitigen Erkenntnissen den Einzelnen nicht vor einer Ansteckung, schützt aber andere, wenn man selbst niest oder hustet. Niemand ohne Symptom weiß, ob er vielleicht schon mit dem Coronavirus infiziert ist", sagt Virologe Christian Drosten von der Berliner Charité. Um sich selbst zu schützen, sind Masken der Schutzklassen FFP2 und FFP3 nötig, die eng anliegen und über ein Ventil die Atemluft filtern. Diese Masken sind rar und sollten Menschen vorbehalten sein, die sie dringend brauchen.

Alles, was man für die selbstgenähte Maske braucht, sind Stoffreste, Gummibänder und eine Nähmaschine.

Artikel von Barbara Rohrhofer Leiterin Redaktion Leben und Gesundheit b.rohrhofer@nachrichten.at