Rund 28 Prozent der Österreicher sind Singles

Der Anteil der Singles an der Gesamtbevölkerung ist seit vielen Jahren stabil. Jede jede zweite alleinstehende Person äußerte in einer Umfrage der Dating-App Parship "einen großen Wunsch nach Zweisamkeit". Bei Männern sei diese Sehnsucht stärker als bei Frauen (62 gegenüber 40 Prozent) und bei jungen stärker als bei älteren Singles (18 bis 39 Jahre 68, ab 60 Jahre 29 Prozent).

Der größte Wunsch der Befragten im neuen Jahr sei, jemanden kennenzulernen, um eine schöne Zeit zu zweit zu verbringen (42 Prozent), hieß es zu den am Freitag veröffentlichten Daten, die Marketagent.com erhoben hat. Befragt wurden 1.533 Personen, davon 435 Singles. 16 Prozent der Singles verspüren keinen Wunsch nach einer Partnerschaft, bei den 18- bis 29-Jährigen sind es nur neun Prozent.

Die Angst, enttäuscht zu werden (28 Prozent), fehlende Hoffnung, ein passendes Gegenüber zu finden (26 Prozent) sowie Sorge, auf eigene Bedürfnisse verzichten zu müssen (23 Prozent), halten Singles am ehesten davon ab, ihre Partnerschaftsräume zu verwirklichen. In Wien und Kärnten leben demnach übrigens die meisten Singles (33 Prozent), im Burgenland die wenigsten (23 Prozent).

Alternative Partnerschaftsformen spielen eher eine nachrangige Rolle, wobei sie bei Männern vergleichsweise häufiger auf der Wunschliste stehen. Jeder vierte Mann, aber nur sieben Prozent der Frauen haben Interesse an einer "Freundschaft plus" (Freundschaft mit sexuellen Aspekten). Außerdem könnten sich 20 Prozent der Männer für eine "Situationship" begeistern (unverbindliche Beziehung ohne Verpflichtungen) oder möchten vorrangig ihre sexuellen Fantasien ausleben. Bei den Frauen können sich nur acht bzw. fünf Prozent dafür erwärmen. Single-Frauen sagen häufiger, dass sie keine konkreten Vorstellungen haben und es einfach auf sich zukommen lassen (22 Prozent vs. Männer 16 Prozent).

Schüchterne Männer, Frauen mit hohen Ansprüchen

Männer kämpfen laut diesen Ergebnissen öfter als Frauen mit Schüchternheit bei der Anbahnung von Beziehungen (24 Prozent, Frauen 13 Prozent). Ihnen fehle es auch eher an Mut, etwas Neues zu wagen (18 Prozent, Frauen elf Prozent). Bei den Single-Frauen hingegen bestätigte fast jede Dritte, den Glauben verloren zu haben, jemanden Passenden zu finden (Männer 21 Prozent). Jede Fünfte räumte ein, sehr hohe Ansprüche in Sachen Partnerschaft zu haben (21 Prozent vs. Männer 14 Prozent).

Junge Singles sehnen sich demnach am meisten nach Zweisamkeit: Sie wollen sich verlieben (43 Prozent), fix binden (39 Prozent) oder einfach viel flirten und Spaß haben (22 Prozent). Auffallend sei, dass ein Drittel der Ungebundenen im Alter von 18 bis 29 Jahren nicht weiß, wo man jemanden kennenlernen kann. "Die Möglichkeiten erscheinen heutzutage zwar auf den ersten Blick sehr vielfältig, trotzdem sind vor allem die jüngeren Singles teilweise verunsichert und ratlos, auf welche Art und Weise man sich auf die Partnersuche begibt", sagte Parship-Psychologin Caroline Erb.

