Natürlich ist der Hochzeitsantrag in Paris der Klassiker – doch auch andere Destinationen werden immer beliebter. So listet das Reiseportal Condé Nast Traveller die italienische Amalfiküste als romantische Nummer eins für einen Antrag auf. Platz zwei belegt Schloss Neuschwanstein in Deutschland vor dem Central Park in New York, Loch Ness in Schottland und dem Taj Mahal in Indien.