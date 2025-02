Regierungsprogramm: Kindergrundsicherung soll Kinderarmut halbieren

Sie soll etwa kostenlose gesunde Mahlzeiten in den Bildungseinrichtungen beinhalten. Neben der Maßnahme findet sich im Familienkapitel des Regierungsprogramms auch eine Offensive im Bereich Elementarpädagogik sowie die Stärkung der Väterbeteiligung bei der Karenz.

Die Kindergrundsicherung soll auf zwei Säulen fußen: Die erste fokussiert auf den Ausbau von Sachleistungen und kindgerechter sozialer Infrastruktur - darunter etwa kostenlose gesunde Mahlzeiten in Bildungseinrichtungen und eine verbesserte Gesundheitsversorgung für Kinder und Jugendliche. Die zweite Säule beinhaltet die Weiterentwicklung bestehender Transferleistungen. Kinder sollen als eigenständige Zielgruppe aus der Sozialhilfe herausgelöst und über eine bundesweit harmonisierte einkommensabhängige Leistung abgesichert werden.

Elementarpädagogik-Offensive

Schwarz-Rot-Pink plant außerdem eine "Qualitäts- und Ausbau-Offensive" im Bereich Elementarpädagogik. Dafür soll ab 2026 ein zusätzliches Ressourcenpaket zur Verfügung stehen. Gekoppelt ist dieses an Qualitätsstandards sowie an Stufenpläne für eine schrittweise Senkung der Gruppengrößen sowie eine schrittweise Umsetzung hin zu einer Garantie auf Vermittlung eines ganztägigen und ganzjährigen Kinderbetreuungsplatzes. Qualitätsstandards sowie Stufenpläne sollen rechtlich verbindlich festgehalten werden. Die Mittel können die Länder, der Städte- und der Gemeindebund vorrangig in den Ausbau, aber auch in die laufende Finanzierung sowie in Bildungsqualität und Maßnahmen gegen den pädagogischen Fachkräftemangel leiten.

Väterbeteiligung stärken

Die bisher niedrige Väterbeteiligung bei der Karenz soll gestärkt werden. Dafür will die Regierung eine interministerielle Arbeitsgruppe einsetzen und unter Einbindung von Stakeholdern und Sozialpartnern Vorschläge erarbeiten. Auch soll es Informationskampagnen für Väter geben und die Väterbeteiligung in der Beratung stärker ins Bewusstsein gerückt werden. Zuverdienstgrenzen beim Kinderbetreuungsgeld sollen regelmäßig evaluiert und angepasst werden. Gestärkt werden sollen auch die Kinderrechte - so soll ein Modell für ein Monitoring zur Umsetzung der UN-Kinderrechte geprüft werden.

