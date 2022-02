Oberösterreicher geben 102 Euro für ihre Liebsten aus

Dem Handelsverband zufolge gibt jeder Österreicher im Schnitt pro Kopf 84 Euro für Geschenke aus – ganze 16 Prozent mehr als im Vorjahr.

Die Oberösterreicher rangieren dabei mit 102 Euro an der Spitze, gefolgt von den Wienern und Tirolern mit 83 Euro. Schlusslicht in dem Ranking ist das Burgenland mit 43 Euro. "Der Valentinstag ist gerade in schwierigen Zeiten wie diesen eine willkommene Abwechslung, die uns an die positiven Dinge des Lebens erinnert", sagt Handelssprecher Rainer Will.

Zu den beliebtesten Geschenken gehören Blumen und Pflanzen (53 Prozent) vor Schokolade und Kosmetik. Ebenso haben nichtmaterielle Geschenke wie gemeinsame Ausflüge Hochkonjunktur, für viele steht auch ein Restaurantbesuch am Tag der Liebe auf dem Programm.