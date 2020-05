Liebe ist etwas für Mutige: ein Mysterium, ein Gefühlswirrwarr, eine Naturgewalt, ein lebenslanges Projekt. In Krisenzeiten wird sie so manches Mal auf eine harte Probe gestellt. Doch was muss Liebe eigentlich aushalten? Nimmt sie Schaden, wenn man sich nach wochenlanger gemeinsamer Homeoffice-Zeit auf die Nerven geht? Wie schafft man sich Oasen der Zweisamkeit, wenn auch die Kinder rund um die Uhr zuhause sind und Sorgen um den Job das Denken bestimmen?