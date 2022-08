Jeder Vierte war schon untreu: Das sind die Gründe dafür

Von 1000 befragten Österreichern zwischen 18 und 69 gaben 254, also gut 25 Prozent, an, in einer Beziehung schon einmal fremdgegangen zu sein – Frauen genauso oft wie Männer. 18 Prozent der Männer und 26 Prozent der Frauen wurden schon einmal betrogen. Die Hälfte der Befragten hat hingegen noch gar keine Erfahrung mit einem Seitensprung gemacht. Das zeigt eine repräsentative Umfrage von Parship in Zusammenarbeit mit Marketagent.

Ist Flirten schon fremdgehen?

Doch wo fängt Fremdgehen überhaupt an? Hier gehen die Meinung weit auseinander. Sie reichen von "eine Affäre haben" (für 79 Prozent der Befragten Untreue) oder "auf ein Date gehen" (59 Prozent der Befragten Untreue) bis zu "flirten" (22 Prozent). Ob ein Kuss bereits als Seitensprung gewertet wird, ist auch eine Altersfrage. Mehr als drei Viertel der unter 30-Jährigen würden das so empfinden, während dem nur 37 Prozent der über 60-Jährigen zustimmen. Auch wer einer anderen Person heimlich schreibt oder mit ihr telefoniert, geht für 55 Prozent der Jungen schon fremd, aber nur für 25 Prozent der Älteren. Für 36 Prozent der 18 bis 29-Jährigen gilt flirten bereits als Fremdgehen. Die über 60-Jährigen sehen das viel lockerer, ein kleiner Flirt gilt nur für acht Prozent als verwerflich.

Und was, wenn es nun "passiert" ist? Soll man einen Seitensprung beichten? 67 Prozent der Österreicher gaben an, dass sie über einen Seitensprung ihrer besseren Hälfte "in jedem Fall" Bescheid wissen wollen. Handelt es sich nur um einen einmaligen "Ausrutscher", erfahren 20 Prozent lieber nichts darüber. 13 Prozent wollen in jedem Fall ahnungslos bleiben. Auch hier gibt es je nach Alter deutliche Unterschiede: 81 Prozent der Jungen würden es auf jeden Fall wissen wollen, aber nur 43 Prozent der über 60-Jährigen.

Unverzeihbarer Vertrauensbruch?

Für mehr als die Hälfte der Befragten ist ein Seitensprung ein Vertrauensbruch, der nicht wieder gutzumachen ist. Sechs von zehn Österreicher würden einen Seitensprung des Partners demnach nicht verzeihen. Auch in dieser Frage schient die Jugend deutlich strenger zu sein: Dem untreuen Partner zu vergeben wäre nur für 31 Prozent der Jungen vorstellbar, bei den Älteren hingegen würde dies immerhin fast jeder und jede Zweite tun. Männer sind tendenziell eher dazu bereit, einen Seitensprung zu verzeihen: Vor allem wenn es sich um eine einmalige Sache handelt, würden 35 Prozent von ihnen dem Partner vergeben, aber nur 29 Prozent der Frauen.

Untreue hat viele Gesichter

Die Gründe für Untreue sind vielfältig und nach Geschlecht unterschiedlich: Während Frauen angeben, unglücklich mit ihrer Partnerschaft gewesen zu sein (50 Prozent, bei den Männern 33 Prozent) oder sich begehrt fühlen wollten (27 Prozent, Männer 11 Prozent), war für Männer der Reiz des Neuen verlockend (34 Prozent, Frauen 27 Prozent) und sexuelle Unzufriedenheit (24 Prozent, Frauen 14 Prozent) ausschlaggebend.

Neue Liebe oder b'soffene G'schicht?

Bei 16 Prozent der Frauen und 12 Prozent der Männer war der Seitensprung eine "b'soffene G'schicht": Sie gaben an, betrunken gewesen zu sein und die Kontrolle verloren zu haben. Immerhin 20 Prozent der Frauen, aber nur 12 Prozent der Männer gingen fremd, weil sie sich verliebt hatten. Aus Rache haben 11 Prozent der Männer und sieben Prozent der Frauen ihren Partner betrogen. Für rund vier Prozent der Befragten stellt sich die Frage nicht: Sie leben in einer offenen Beziehung.

Studieninfos: Die bevölkerungsrepräsentative Studie wurde im Auftrag der Dating-App Parship.at von Marketagent.com durchgeführt. Von 7. bis 16. März 2022 wurden 1.000 webaktive Österreicherinnen und Österreicher im Alter zwischen 18-69 Jahren befragt.