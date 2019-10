Glück ist erlernbar: Was Kinder stark für die Schule und fürs Leben macht

Glückliche Menschen sind nicht nur besser gelaunt, sondern auch gesünder, kreativer, kommunikativer und lernbereiter. "Deshalb hat es Sinn, sich näher mit dem Glücklichsein zu beschäftigen", sagt die Wiener Psychologin und Glückstrainerin Heide-Marie Smolka, die in den kommenden Tagen zwei Vorträge in Oberösterreich hält (siehe Infokasten). "Glück kann man trainieren", sagt die Fachfrau. Die besten Glückslehrer seien die eigenen Eltern. Und zwar dann, wenn sie vorleben, dass man seine Aufmerksamkeit nicht ausschließlich auf die Probleme des Lebens legen, sondern sich auch auf die schönen Seiten konzentrieren kann.

"Das ist eine Grundhaltung, die man als Erwachsener noch erlernen kann", sagt die Fachfrau, die sich auch mit Gehirnforschung beschäftigt. "Ein Mensch, der sich stets ärgert und sorgt, trainiert die neuronalen Verbindungen, die in unserem Gehirn für Kummer zuständig sind." Das funktioniere auch umgekehrt. Man könne ebenfalls jenes Areal im Gehirn stärken, in dem das Glück zu Hause ist. "Es sollte uns bewusst sein, dass wir die Wahl haben: Werde ich am Abend nur über die anstehende Matheschularbeit des Kindes reden oder auch über die Landschulwoche?"

Als Glückstrainingsplatz empfiehlt Heide-Marie Smolka das eigene Wohnzimmer. "Teilen Sie es in eine Raunzer-Zone ein, in einen sachlichen Teil und in einen Gute-Laune-Bereich. Dann sehen alle schnell, wo sie die meiste Zeit verbringen". Oder: "Erzählen Sie nach einem anstrengenden Tag das Positive. Ihr Gegenüber wird Ähnliches tun." Und: "Denken Sie beim Einschlafen an eine schöne Sache, die Sie erwartet. Sie werden sehen: Das wirkt Wunder!"

Glücksschulungen

Im Rahmen der „Erziehungsimpulse“ vom OÖ Familienreferat, des OÖ Familienbunds und der SPES-Familienakademie kommt Heide-Marie Smolka mit „Die Machbarkeit des Glücklichseins“ am 17. Oktober, 19.30 Uhr, ins Star Movie Regau.

Ihr Glückstraining gibt’s am Samstag, 19. Oktober, von 9 bis 18 Uhr im Bildungshaus Schloss Puchberg bei Wels.

Artikel von Barbara Rohrhofer Leiterin Redaktion Leben und Gesundheit b.rohrhofer@nachrichten.at