Gleichberechtigte Elternschaft: Infos für Väter im Netz

Der Grund: Die Familienarbeit ist in Österreich nach wie vor ganz klar "Frauensache". Deutlich wird dieses Ungleichgewicht einmal mehr in einer im Jänner veröffentlichten Studie. Laut Arbeiterkammer müssen acht von zehn Haushalte beim Thema Familienarbeit ohne Unterstützung der Väter auskommen. Heißt, nur zwei von zehn Männern nehmen Kinderbetreuungs- beziehungsweise Karenzzeiten in Anspruch.

"Familienleben ist nicht einfach"

"Männer fühlen sich immer noch weniger dafür zuständig. Natürlich gibt es viele Väter, die sich einbringen, von einer wirklich gerechten Aufteilung sind wir weit entfernt", sagt Dieter Breitwieser-Ebster. Der Sozial- und Väterarbeiter aus dem Hausruckviertel will nun in Online-Workshops verstärkt zur Aufklärung beim Thema beitragen.

"Familienleben ist nicht immer einfach. In unseren Webinaren geben wir einen Startschuss und die nötigen Impulse", sagt der 41-Jährige.