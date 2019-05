Frühgeborene: Kleine Kämpfer, große Wunder

Jedes zehnte Kind kommt zu früh zur Welt. "Mit meinem Buch möchte ich Betroffenen Hoffnung geben und alle anderen aufklären", sagt Silvia Wutte. Die Fotografin ist selbst "zu früh" Mama geworden. Ihre Tochter Jasmin (auf dem Buchcover) kam vor fünf Jahren am Ende der 31. Woche zur Welt. Sie wog 1480 Gramm und war 42,5 Zentimeter groß. Damit gehört sie zu den "reiferen" Babys, die Wutte in ihrem Buch porträtiert hat. Andere wurden mit nur 400, 500 oder 600 Gramm geboren.

Auch sie halten auf den Fotos ihr Frühchen-Bild in Wuttes Kamera. "Es hat jede Geschichte ihre ganz eigene Faszination. Besonders erstaunt haben mich die zum Zeitpunkt des Shootings noch ganz jungen Kinder. Sie hatten die kürzeste Zeit ihre Frühgeburtlichkeit hinter sich zu lassen und haben das wunderbar gemeistert", sagt die Fotografin aus Kärnten. "Obwohl ich alle Geschichten schon sehr oft gelesen habe, kommen mir noch immer die Tränen."

Wenn Kinder bis zu vier Monate zu früh zur Welt kommen, ist das für die Eltern immer ein Ausnahmezustand. Im Buch berichten die Mütter und Väter, wie es ihnen ergangen ist, als sie ihr Baby das erste Mal anschauen oder berühren durften. Sie berichten über das Bangen und die Hoffnung. Und darüber, was ihnen in dieser schweren Zeit geholfen hat.

Jonas, Elias, Mathias Bild: (Silvia Wutte)

Ihre frühgeborenen Kinder bezeichnen die Eltern oft als "Wunder" und "kleine Kämpfer". Das bestätigen Experten wie die Neonatologin Beatrix Schmid aus Berlin: "Ich betreue seit mehr als 30 Jahren Frühgeborene und deren Eltern. Ich habe gelernt, welche besondere Kraft in den kleinsten unserer Patienten steckt. Zu sehen, dass aus den manchmal sehr kranken, verkabelten und hilfsbedürftigen Winzlingen fröhliche Kinder werden können, gibt sicherlich vielen Eltern die Kraft, diese für sie schwere Zeit durchzuhalten und den Glauben an ihr Kind nicht zu verlieren."

Fachbeiträge von Medizinern, Therapeutinnen, Psychologen und anderen Experten ergänzen die Fotos und Erfahrungsberichte im Buch.

Buchtipp: Silvia Wutte: Frühchen. Großartige kleine Kämpfer. Erschienen im Eigenverlag. Bestellbar um 29,90 Euro unter silvia.wutte.photography

1. Juni: Tag der Eltern und des Lebens

In vielen Ländern wird am 1. Juni der „Weltelterntag“ gefeiert. Er wurde 2012 von den Vereinten Nationen ausgerufen mit dem Ziel, Eltern auf der ganzen Welt Wertschätzung zu zeigen. Zudem soll die Verantwortung der Eltern in Erziehungsfragen gestärkt werden.

Die „Aktion Leben“ feiert den 1. Juni als „Tag des Lebens“. Als Zeichen der Solidarität mit schwangeren Frauen verteilt der Verein rund um diesen Tag Überraschungs-Packerl und sammelt Spenden. „Wir erfahren täglich, wie schnell Frauen in finanzielle Not oder Krisen geraten können, wenn sie ein Kind erwarten. Hier schnell und unbürokratisch zu helfen, sehen wir als unsere Aufgabe“, sagt Geschäftsführerin Ingrid Koller.

Der Verein „Spuren im Leben“ veranstaltet anlässlich des Feiertags am 1. Juni um 19 Uhr ein Benefizkonzert mit dem Motto „Wunder Leben“ im Veranstaltungszentrum Wartberg ob der Aist, unterstützt von der Gesunden Gemeinde. Eine eigens gestaltete Parkuhr soll an alle jungen Führerscheinbesitzer überreicht werden.

