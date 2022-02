"Feminismus ist bei vielen nicht mehr cool"

Eine Pensionistin, eine Managerin, eine Technikerin und ein kleines Mädchen: Sie sind Darstellerinnen in einer neuen Kampagne mit dem Motto "Deafs a bissl mehr sei? Gleicher Lohn für gleiche Arbeit." Diese wurde von Landeshauptmannstellvertreterin und Frauenlandesrätin Christine Haberlander gemeinsam mit der Band "Poxrucker Sisters" gestern vorgestellt. Die Kampagne ist nach dem gleichlautenden Song der Band benannt: Dazu gibt es zehn Clips mit Frauen aus Oberösterreich, die auf humorvolle Art auf die ungleiche Bezahlung von Männern und Frauen ("Gender Pay Gap") aufmerksam machen (zu finden unter www.frauenreferat-ooe.at). Der Gender Pay Gap in Oberösterreich beträgt 17,8 Prozent. Rund um den "Equal Pay Day" (5. März) und den Internationalen Frauentag (8. März) soll die Aufmerksamkeit auf die Ungleichheit gelenkt werden. Mädchen müssten früh mit Berufen abseits der klassischen, häufig schlechter bezahlten "Frauenjobs" in Berührung kommen, so Haberlander. Gerade in Zeiten, in denen Feminismus bei vielen nicht mehr cool sei, müssten Frauen bestärkt werden, einzufordern, was ihnen zustehe, sagte Stefanie Poxrucker.