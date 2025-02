Erinnern Sie sich an Ihre Träume?

hotel, travel, relationships, and happiness concept - happy couple sleeping in bed

Obwohl jeder Mensch Nacht für Nacht mehrere Traumphasen durchlebt, ist die Erinnerung an diese nächtlichen Geschehnisse individuell unterschiedlich. Manche können nach dem Aufwachen detailliert nacherzählen, was sie im Schlaf erlebt haben, andere haben keinerlei Erinnerung an ihre Träume.

Ein Forschungsteam der School for Advanced Studies in Lucca (Italien) berichtet nun im Fachjournal „Communications Psychology“, dass altersbedingte Veränderungen und saisonale Schwankungen die Traumerinnerung beeinflussen. Auch die persönliche Einstellung gegenüber Traumerlebnissen dürfte eine Rolle spielen, sagt Studienhauptautor Giulio Bernardi: „Unsere Ergebnisse zeigen, dass das Erinnern an Träume nicht nur Zufall ist, sondern ein Abbild dessen, wie persönliche Haltung, kognitive Eigenschaften und Schlafmuster zusammenspielen.“

Diese Abstimmung ist deaktiviert Bitte aktivieren Sie die Kategorie Targeting Cookies in Ihren Cookie-Einstellungen um dieses Element anzuzeigen. Bitte aktivieren Sie die Kategoriein Ihren Cookie-Einstellungen um dieses Element anzuzeigen. Meine Cookie-Einstellungen

Die wissenschaftliche Arbeit zeigte konkret, dass sich Menschen, die generell schlechter oder weniger tief schliefen, eher erinnern konnten, geträumt zu haben. Wobei jüngere Personen tatsächlich über die Inhalte ihrer Träume berichten konnten, während ältere Probandinnen und Probanden häufig „weiße Träume“ erlebten. Das heißt, sie hatten den Inhalt ihres Traums nach dem Aufwachen wieder vergessen. Altersbedingte kognitive Veränderungen während des Schlafs können laut Studie dafür verantwortlich sein.



Teilnehmende, die grundsätzlich positiv gegenüber Träumen eingestellt waren und zum Tagträumen neigten, konnten sich auch besser an ihre nächtlichen Erlebnisse erinnern. In den Wintermonaten verringerte sich die Traumerinnerung generell. Das deute darauf hin, dass auch die Tageslichtlänge einen Einfluss auf die Wahrnehmung von Träumen hätten.

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper