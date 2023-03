Ein Freizeitpark für Junge und Junggebliebene

Der Generationenpark in Gunskirchen ist für alle da.

Die Jungen drehen eine Runde mit dem Rad auf der neuen Pumptrack-Bahn, die Eltern freuen sich über den großzügigen Kinderspielplatz, und die Senioren sitzen plaudernd auf den schattigen Bankerln und genießen den Tag.

Seit zwei Jahren gibt es in Gunskirchen den Freizeit- und Generationenpark, und er wird "extrem gut angenommen", erzählt Gemeindemitarbeiterin Katharina Krennmayr, die das Projekt bei Felix Familia eingereicht hat. "Vor allem am Wochenende und in den Ferien geht’s richtig rund hier."

Der Platz ist ein Treffpunkt für für alle Altersgruppen und lädt zur Bewegung ein, zum gemeinsamen Spielen und zur Entspannung. Das Angebot ist groß: Neben der erwähnten Mountainbike-Anlage gibt es Spiel-, Turn- und Klettergeräte, einen Skater- und einen Beachvolleyball-Platz und sogar einen Klettergarten. Für die Beschattung wurden Sonnensegel aufgestellt und Bäume gepflanzt. Zeitgemäß steht auch WLAN zur Verfügung.

Infos zur Bewerbung

Der Landesfamilienpreis holt alljährlich familienfreundliche Projekte vor den Vorhang. Heuer sind Verwaltungseinrichtungen aufgerufen, sich zu bewerben. Der Sieger erhält 3000 Euro. Einreichungen bis 6. April hier.

