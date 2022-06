"Hallo! Ja, du! Du kannst da nicht hinein!" Die Ordensschwester in der Welser Klinik war resolut, aber der junge Mann, der gerade an ihr vorbeilief, war nicht aufzuhalten. Er war auf dem Weg in den Kreißsaal, weil dort gerade sein erstes Kind auf die Welt kam. Dieser junge Mann war ich und damals, 1983, gerade 19 Jahre alt. Als Vater bei der Geburt seines Kindes dabei zu sein, sein zu wollen, war ein ambivalent wahrgenommener Vorgang.