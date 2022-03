Wenn im Frühling mehr Sonnenstrahlen durch die Fenster fallen, geraten Schlieren auf Glas, Schmutz am Parkett und Staub auf Möbeln und Pflanzen wieder mehr in den Blick. Weil aber fast niemand Lust auf Hausarbeit hat, hier ein paar Tipps und Tricks, wie Putzen und Polieren mehr Spaß machen und die Umwelt nicht belasten: Die richtige Einstellung: Putzen könne eine meditative Tätigkeit sein, bei der man den Kopf frei bekomme, sagt Sigrid Neudecker in ihrem Ratgeber "Sauber". Die Hausarbeit