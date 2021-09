Wie hat sich das Medienverhalten der 11- bis 18-Jährigen in Oberösterreich durch Corona verändert? Das war eine der zentralen Fragestellungen, denen das market-Institut bei seiner Jugend-Medien-Studie 2021 auf den Grund gegangen ist. Gestern wurde diese präsentiert. Die Antwort fiel nicht überraschend aus: Die Burschen und Mädchen haben sowohl in ihrer Freizeit als auch in der Schule deutlich mehr Zeit mit digitalen Medien verbracht als vor der Pandemie.