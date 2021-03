Corona bewirkt Rückschritte bei der Sprachentwicklung unserer Kinder

"Sprache ist die Brücke von Mensch zu Mensch – gerade in Zeiten, in denen Abstandsregeln und Barrieren durch Wände und Masken voneinander trennen, braucht es umso mehr die Sprache, um miteinander gut in Kontakt zu bleiben", sagt Barbara Kraxberger, Leiterin des Bereichs Logopädie bei der Caritas Oberösterreich.