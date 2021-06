Bedrängen Sie Ihr Kind nicht, seien Sie einfach da

"Du verstehst das nicht! – Lass mich in Ruhe!" oder einfach trotziges Schweigen: Wenn Kinder in die Pubertät kommen, haben viele Eltern das Gefühl, sie nicht mehr richtig greifen zu können. Und das in einer Phase, in der wichtige Entscheidungen anstehen. Die Corona-Maßnahmen, das instabile Schuljahr und der angespannte Arbeitsmarkt haben den Druck auf Jugendliche noch weiter erhöht. "Viele Eltern fragen sich: ‚Wird mein Kind seinen Platz im Leben finden?‘ Diese Sorgen sind ganz normal", sagt René Huber, Leiter der Ambulanten Familienarbeit von SOS-Kinderdorf.

Der Experte hat mit seinem Team Tipps zusammengestellt, wie Familien diesen Herausforderungen mit Zuversicht begegnen können.