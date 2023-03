Zuckersüße Kunststücke: 120 Stunden Arbeit für eine Torte

Torten, die die Liebe zum Detail auszeichnet – egal, ob es um eine Szene am Wasser oder den Lieblingstraktor geht.

Drei Kinder hat Nadine Parzer (36) aus Ohlsdorf, in deren Schulen macht sie sich aber wenige Freunde. Das liegt an den Geburtstagstorten und Muffins, die sie ihnen mitgibt: bis ins Detail perfektionierte Themenarrangements, die eigentlich zu schön zum Verspeisen sind. "Da rufen mich dann andere an und sagen: ,Das hat ja wohl wieder sein müssen!‘", sagt Parzer und lacht.