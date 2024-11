Wo man in Italien Sterneküche bekommt

14 italienische Spitzenlokale haben im neuen Guide Michelin drei Sterne erhalten, eines mehr als im Vorjahr. Darunter findet sich auch das "Atelier Moessmer" in Bruneck, in dem der Südtiroler Norbert Niederkofler arbeitet. Drei Sterne erhielt erstmals der Koch Giancarlo Perbellini (59), Eigentümer des renommierten Restaurants "12 Apostoli" in Verona.Rom/Verona/Modena. In der 70. Ausgabe des Michelin-Führers Italien, der in Modena vorgestellt wurde, sind 33 neue Restaurants in Italien mit einem Stern prämiert worden. Die Region Lombardei verzeichnete mit neun Lokalen den größten Erfolg, gefolgt von der Emilia Romagna, dem Piemont und Venetien.

Der Führer listet auch 38 Restaurants mit zwei Sternen, darunter zwei neue Einträge, und 341 Lokale mit einem Stern. Das Feinschmeckerland Italien ist hinter Frankreich das Land mit den meisten besternten Restaurants. Rom, Neapel und Mailand sind die Städte mit den meisten ausgezeichneten Restaurants.

