Wirtshausfestival Felix: Genießen am Traunsee

"Nicht nur sein eigenes Süppchen kochen, sondern den Austausch mit anderen und die aktuellen Entwicklungen in den Mittelpunkt stellen." Dieser Wunsch brachte Hotelier Wolfgang Gröller dazu, sich dafür einzusetzen, dass das Wirtshausfestival Felix aus der Taufe gehoben wurde.

Heuer finden die kulinarischen Wochen bereits zum vierten Mal statt. Auch wenn mit "Bootshaus"-Koch Lukas Nagl als "Koch des Jahres 2023" die Spitzengastronomie am Traunsee fest verankert ist, ist es doch die Wirtshauskultur, die die Region besonders auszeichnet, und sie soll beim Felix-Festival im Mittelpunkt stehen.

Ob die besten Beispiele, wie "Zero Waste" – also kein Abfall – gelingen kann, eine Charity-Veranstaltung namens "Tafeln für die Tafel", die Präsentation eines Fischkochbuchs oder jede Menge kulinarische Verlockungen an diversen Veranstaltungsorten: Das Felix-Festival erweitert sein Angebot jedes Jahr. Eine Auswahl der Veranstaltungen sehen Sie auf dieser Seite.

Informationen zum Felix finden Interessierte unter www.wirtshausfestival.at

Mit Boot - 27. März

„Fischer und Koch“ MS Poseidon, anschließend im Seehotel „Das Traunsee“, Traunkirchen

Mit seinem neuen Buch „Der Fischer und der Koch“ hat Lukas Nagl, Österreichs Gault-Millau-Koch des Jahres 2023, ein Lieblingsprojekt realisiert. Auf der MS Poseidon und im 4-Hauben-Restaurant Bootshaus können die Gäste die Fischer persönlich kennenlernen und sich durch verschiedene Stationen kosten, während sie lustige Anekdoten hören.

Mit Duft - 25., 28. März, 1., 4., 8., 11., 15., 18., 22., 25., 19. April

„Kaffeeröster-Workshop“ Kaffeerösterei Nussbaumer, Gmunden

Marlene Drack ist die jüngste Kaffeerösterin Österreichs. Beim Kaffeeworkshop verrät sie Wissenswertes über Botanik, Anbau, Ernte, Verarbeitung, Lagerung und Transport des beliebten Getränks. Beim anschließenden gemeinsamen Kaffeerösten werden die Themen Rohkaffee- und Maschinenkunde aufgeschlüsselt. Der Abschluss der zweistündigen Veranstaltung ist eine Kaffeeverkostung.

Mit Humor - 1. April

„Das politisch inkorrekte-korrekte Menü mit Florian Scheuba“ Kloster Traunkirchen, Traunkirchen

Vier Spitzenköche mit dem Vornamen Lukas: Lukas Kapeller (Steyr), Lukas Lepsic (Restaurant Mohrenwirt, Graz; langjähriger Sous-Chef im Bootshaus), Lucas Huemer (Küchenchef der österreichischen Botschaft in Berlin) und Vier-Hauben-Koch Lukas Nagl (Restaurant Bootshaus) kochen, Kabarettist Florian Scheuba (Bild) führt durch den Abend.

Mit Geschick - 8. April

„Tortenfiguren mit Nadine Parzer“ Restaurant Fisch & Pasta, Gmunden

Hobby-Patissiers und Tortenbäcker kommen bei den Workshops mit Nicole Parzer auf ihre Kosten. Am 25. März lehrt sie Tortenverzierungen, am 8. April weiht sie in die Kunst der Tortenfiguren ein. Für diese Kurse sind keine Vorkenntnisse notwendig. Am 16. April sind die Fortgeschrittenen angesprochen, wenn es darum geht, ein Blumenarrangement aus Blütenpasta zu erarbeiten.

Mit Herz - 14. April

„Tafeln für die Tafel“ Schloss Eggenberg, Vorchdorf im Almtal

Ein genussvoll-schwungvoll-musikalischer Abend im Schloss Eggenberg, dessen Reinerlös an die OÖ Tafel in Wels geht.

Mit Mord - 15. April

„Original Wirtshauskrimi“ Seegasthof Hois’n Wirt, Gmunden

Ein Abend, der vor allem Krimi-Begeisterte ansprechen soll: Bei einem Drei-Gänge-Menü geht es darum, einen Stammtischmörder zu entlarven. Serviert wird eine Mischung aus bayerischer Comedy, Wirtshausküche, zünftigem Ambiente und jeder Menge Slapstick. Alle, die sich gerne auf spontane Unterhaltung einlassen, sind beim „Original Wirtshauskrimi“ richtig. Bereits Kinder ab zwölf Jahren können in Begleitung eines Elternteils bei der Lösung des Falles mithelfen.

Mit Bus - 19. April

„Knödelroas im Oldtimerbus“ Wirtshäuser, Laakirchen

Im Oldtimerbus (Mercedes, Baujahr 1963) geht’s von Wirt zu Wirt und bei jedem Halt wartet ein besonderes Schmankerl.

Mit Hirn - 24. April

„Zero Waste – Podiumsdiskussion“ Klostersaal Traunkirchen, Traunkirchen

Wie kann das hehre Ziel „Zero Waste“ – also kein Müll – demnächst Realität werden? Wo kann man selbst aktiv werden? Experten diskutieren mit Spitzenköchen über Perspektiven, um Verschwendung, insbesondere von Lebensmitteln, zu vermeiden. Im Anschluss an die Podiumsdiskussion wartet ein 5-Gänge-Menü im Wirtshaus Poststube 1327.

Mit Fisch - 28. April

„Schweden meets Gmunden“ Dollmanns – einfach gut, Gmunden

Eine kulinarische Reise in den hohen Norden: Gastkoch Daniel Krig aus Schweden stellt traditionell nordische Gerichte, die er neu interpretiert, in den Mittelpunkt. Fisch und Gemüse spielen dabei die Hauptrolle, natürlich im Einklang mit schwedischer Regionalität und Saisonalität. Auf die Gäste warten fermentierte, gepickelte und geräucherte Spezialitäten.

Mit Knödel - 1. Mai

„Knödelschifffahrt am Traunsee“

Eine Knödelroas als Kreuzfahrt von Gmunden über den Traunsee, wobei feinste Knödelvariationen an den Anlegeorten serviert werden.

