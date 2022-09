Zehn Euro. Was bedeutet der rote Schein heutzutage noch? In wirtschaftlich unsicheren Zeiten mit fast zweistelligen Inflationsraten sind zehn Euro gerade einmal ein paar "Netsch" wert. Sie könnten damit entspannt vier Stunden in der Linzer Innenstadt parken oder, wenn Sie in nur wenigen Sekunden Ihr Geld anbringen möchten, zur Tankstelle fahren und vier Liter Diesel in den Tank Ihres Autos sprudeln lassen. Oder Sie kaufen sich vier warme Leberkäsesemmeln.