"Wir sind das Ur-Fast-Food"

Wiener Köpfe, Teil 14, Vera Tondl und Rene Kachlir: Ob Schnitzel und Fiaker oder Nobelpreis und Street-Art: Das Bild von Wien in der Welt schwankt zwischen Klischee und Fortschritt. In der Serie „Wiener Köpfe“ porträtiert Jasmin Bürger Menschen, die diese Bilder der Stadt zwischen Tradition und Moderne mitprägen. "Siaß oder schoaf?" Die Frage nach der Senf-Präferenz ist für Vera Tondl und Rene Kachlir Alltag. Die 64-Jährige führt in dritter Generation den ältesten