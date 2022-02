Was esse ich heute?" Diese Frage stellt sich jeder Mensch jeden Tag. Einer nimmt diese Frage seit jeher etwas wörtlicher, nämlich: "Was ist es, was wir essen?" Thilo Bode hat vor 20 Jahren "Foodwatch" in Deutschland gegründet. Eine Organisation, die sich dem Recht und Schutz der Konsumentinnen und Konsumenten widmet. Vor wenigen Wochen feierte er seinen 75. Geburtstag, kurz davor ging er in Pension.