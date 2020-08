Wir, der Himmel und die Decke

Ja, Sie haben alles richtig gemacht und liegen wie ein Freizeitweltmeister auf einer karierten Decke, kauen genüsslich an einem Grashalm und zählen (die Arme lässig hinter dem Kopf verschränkt) ein paar Schmetterlinge. Nach einer Weile erheben Sie Ihren Körper, nippen an einem Glas Wein, lassen rote Kirschtomaten im Mund verschwinden und gleiten sachte in die Waagrechte.

Haben Sie alles richtig gemacht? Nein? Worauf warten Sie noch? Befreien Sie sich von Mundschutz und Ängsten und genießen Sie unter freiem Himmel ein paar romantische Stunden zu zweit, oder feiern Sie mit Freunden. In beklemmenden Zeiten ist das wieder erlangte Freizeitgefühl pure Freude.

Endlich frei sein

Sich unter freiem Himmel der lukullischen Lust hinzugeben, ist freilich nicht neu. Die alten Griechen nannten es Eranos und meinten damit so etwas wie ein gemeinsames Festmahl, das der Philosoph Homer als "einfaches, gewöhnliches Mahl mit regelmäßigen Teilnehmern, die dazu ihren Beitrag leisteten" beschrieb. Die Römer sagten zum zweiten Frühstück Prandium und lehnten sich nach dem Genuss zurück, um sich ein feines Nickerchen zu gönnen.

Der Begriff Picknick, ein Zusammenschluss aus den zwei französichen Wörtern "piquer" (aufpicken) und "nique" (Kleinigkeit) wurde im Jahr 1692 erstmals verwendet. Zirka 150 Jahre später (danke, Königin Victoria!) kleidete man das Picknick in das hübsche, romantische Gewand, wie wir es kennen: mit Korb, Decke, Geschirr und Essen.

Und heute? Ein Picknick lebt nach wie vor vom Bild einer gefühlsbetonten, ruhigen Kulisse, die den Zeitraffer-Wahnsinn links liegen lässt und die Rückbesinnung auf das Wesentliche fördert. Dazu braucht es nicht viel: Ein gut gefüllter Korb, vielleicht ein Fahrrad mit Gepäckträger, etwas Planung – und das Abenteuer Freiluft kann beginnen.

Fahrt ins Blaue

Sonnenschein ist super, aber kein Muss. Regen hingegen lässt die Stimmung dahinschwimmen. Man benötigt nicht die Gabe eines Wetterfrosches, aber zumindest sollte man sich rechtzeitig zuvor erkundigen: Die paar Sekunden für die Wettervorhersage sind genauso wichtig wie der Flaschenöffner für den Wein.

Auch wenn man sich im Freien so mancher Etikette entledigen kann, nicht überall ist Picknicken erlaubt. Lieber fragen, als während süßen Schlummers verjagt zu werden. Weiters gilt es zu beachten: Niemand sollte bemerken, dass hier geschmaust und getrunken wurde. Soll heißen: Abfälle aller Art nimmt man wieder mit.

Ach ja, das Essen: Taboulé, also Bulgur mit viel Petersilie und etwas Minze ist ausgezeichnet. Tortilla, die spanischen Erdäpfelomelettes – unglaublich gut. Hühner-Satays mit Erdnusssauce – formidabel. Dem Reichtum an Ideen sind keine Grenzen gesetzt. Tipp: Marinaden separat verpacken und gut verschließen; damit bei kleinen Rucklern nichts im Korb ausläuft – und Sie aus einem schönen Tag einen zauberhaften gestalten können.

Drei lauschige Plätze in Oberösterreich Amore mio. Mit der Zille und dem Picknickkorb zu einem idyllischen Platz am Seeufer des Hallstätter Sees www.navia.at Wuchtige Steine, glitzerndes Wasser, zauberhafte Lichtungen. Im Thurytal entlang der Feldaist die Natur aufsaugen Bild: Volker Weihbold Den Charme der Stahlstadt erkunden. Die Wirtsleut’ im Leopoldistüberl stellen Korb und Karte zur Verfügung. Pefekt für das Picknick: Zucchini-Estragon-Tortilla Das muss mit in den Korb Decke: Die Auswahl ist riesengroß und die Preise variieren zwischen 10 und über 100 Euro. Wichtig sind zumindest folgende Eigenschaften: Gewicht, leicht zum Einrollen, eventuell Tragegurt und eine Unterseite mit wasserabweisender Schicht.

Die Auswahl ist riesengroß und die Preise variieren zwischen 10 und über 100 Euro. Wichtig sind zumindest folgende Eigenschaften: Gewicht, leicht zum Einrollen, eventuell Tragegurt und eine Unterseite mit wasserabweisender Schicht. Flasche Wein: Leichte Weine mit wenig Alkohol, unkompliziert zum Trinken, eventuell etwas Prickelndes und die Freiluftsaison darf eröffnet werden. Gut eignen sich Weißweine und Rosés. Wer Rotwein mag, auch kein Problem, gekühlt trinken.

Leichte Weine mit wenig Alkohol, unkompliziert zum Trinken, eventuell etwas Prickelndes und die Freiluftsaison darf eröffnet werden. Gut eignen sich Weißweine und Rosés. Wer Rotwein mag, auch kein Problem, gekühlt trinken. Öffner: Damit Gläser nicht leer bleiben, das wichtigste Instrument bei Korkverschlüssen. Einen Öffner vergisst man genau nur einmal.

Damit Gläser nicht leer bleiben, das wichtigste Instrument bei Korkverschlüssen. Einen Öffner vergisst man genau nur einmal. Manschette: Cool bleiben. In der Hitze hilft eine Kühlmanschette. Kühlakkus in Isotaschen passen auch. Oder sie verpacken gleich alle Delikatessen in eine große Kühltasche.

Cool bleiben. In der Hitze hilft eine Kühlmanschette. Kühlakkus in Isotaschen passen auch. Oder sie verpacken gleich alle Delikatessen in eine große Kühltasche. Kissen: Zum Sitzen, zum Knuddeln, zum Draufliegen. Leistet in der Natur wahre Wunder. Neben den praktischen Vorteilen gewinnt das Picknick dadurch noch mehr an Ästhetik und der Platz erscheint schöner und romantischer.

Zum Sitzen, zum Knuddeln, zum Draufliegen. Leistet in der Natur wahre Wunder. Neben den praktischen Vorteilen gewinnt das Picknick dadurch noch mehr an Ästhetik und der Platz erscheint schöner und romantischer. Schüssel: Sicher darf man mit den Fingern essen. Das Feine am Picknick ist ja diese herrliche Unbeschwertheit. Aber gut verschließbare Schüsseln, leichtes Geschirr und Besteck zählen zur Standardausrüstung. Servietten nicht vergessen.

Sicher darf man mit den Fingern essen. Das Feine am Picknick ist ja diese herrliche Unbeschwertheit. Aber gut verschließbare Schüsseln, leichtes Geschirr und Besteck zählen zur Standardausrüstung. Servietten nicht vergessen. Gläser: Teures Porzellan bleibt zu Hause. Scherben bringen im Freien definitiv kein Glück. Also bruchsichere Gefäße einpacken. Mittlerweile werden hübsche Gläser (z. B. in Kristalloptik) aus Kunststoff gefertigt.

Teures Porzellan bleibt zu Hause. Scherben bringen im Freien definitiv kein Glück. Also bruchsichere Gefäße einpacken. Mittlerweile werden hübsche Gläser (z. B. in Kristalloptik) aus Kunststoff gefertigt. Lautsprecher: Wem die Ruhe zu still ist, ein Lautsprecher und ein Handy helfen und die Chansons sind „on air“.

Wem die Ruhe zu still ist, ein Lautsprecher und ein Handy helfen und die Chansons sind „on air“. Windlichter: In der Mittagshitze zu picknicken ist semioptimal. Romantisch wird es bei Sonnenuntergang und noch romantischer, wenn Windlichter flackern. Eine Taschenlampe erfüllt zwar kaum diesen Zweck, ist aber trotzdem hilfreich.

In der Mittagshitze zu picknicken ist semioptimal. Romantisch wird es bei Sonnenuntergang und noch romantischer, wenn Windlichter flackern. Eine Taschenlampe erfüllt zwar kaum diesen Zweck, ist aber trotzdem hilfreich. Müllsack: Irgendwann geht jeder schöne Tag zu Ende und damit es auch beim Platz lange so schön und sauber bleibt, alle Speisereste, Weinflaschen und jedes noch so kleine Papierfutzerl einpacken, mitnehmen und fachgerecht entsorgen.

Artikel von Philipp Braun Kulinarik-Redakteur p.braun@nachrichten.at